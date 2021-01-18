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Лайне пропустит матч с «Торонто»

16:17
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Нападающий «Виннипега» Патрик Лайне получил травму на тренировке и пропустит минимум несколько дней.

«Патрик не смог даже провести полноценную разминку. Почувствовал боль на тренировке и ушел в раздевалку. Ближайший матч он точно пропустит, 19 января ждем обследование», — цитирует главного тренера «Винипега» Пола Мориса официальный сайт НХЛ.

Матч «Торонто» — «Виннипег» пройдет завтра, начало — в 3.00 (мск).

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