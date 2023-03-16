Лавиолетт — об Овечкине: «Если есть шанс, что он сможет играть, он будет играть, он нужен нам»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поделился мнением о выступлении капитана Александра Овечкина в матче НХЛ с «Баффало» (5:4 Б). Россиянин стал первой звездой встречи, набрав 2 (1+1) очка. Хоккеист пропустил предыдущую игру команды из-за повреждения.

«Если есть шанс, что он сможет играть, он будет играть, он нужен нам. Думаю, что в тех обстоятельствах, которые у Ови были вчера, минувшей ночью и этим утром, пока он готовил себя к этому матчу, он дал нам то, что был способен дать», — цитирует Лавиолетта Washington Hockey Now.

Овечкин вышел на чистое четвертое место по количеству голов в домашних матчах в истории НХЛ. В этом сезоне на счету нападающего 64 (37+27) очка в 63 матчах.