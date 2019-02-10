Лабанк, Бержерон и Пулок – звезды дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ объявил тройку хоккеистов, которые стали лучшими по итогам минувшего игрового дня. Нападающий "Сан-Хосе" Кевин Лабанк​ признан первой звездой дня. 23-летний американец оформил хэт-трик в матче регулярного чемпионата против "Эдмонтона" (5:2).

Второй звездой стал фовард "Бостона" Патрис Бержерон, набравший 3 (1+2) очка в матче с "Лос-Анджелес"​ (5:4 ОТ). ​

Защитник "Айлендерс" Райан Пулок сделал дубль в игре с "Колорадо"​ (4:3 ОТ) и был признан третьей звездой игрового дня. ​

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