Кузнецов забросил шайбу в своем 700-м матче в НХЛ

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

На 8-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Для него это 5-й гол в этом сезоне.

Матч против «Старз» стал для Кузнецова 700-м в североамериканской лиге.