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Сегодня, 03:16

Кузнецов забросил 13-ю шайбу в сезоне. Видео

Евгений Козинов
Корреспондент

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». На 5-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов.

Для 29-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 13-й в текущем сезоне.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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НХЛ, расписание и результаты матчей 21 января: «Бостон» против «Вашингтона» Овечкина и другие игры
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 40 26 14 56
2 Каролина 36 26 10 54
3 Вашингтон 40 22 18 53
4 Питтсбург 38 23 15 51
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Филадельфия 39 13 26 34
7 Нью-Джерси 38 14 24 33
8 Айлендерс 32 13 19 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 41 27 14 59
2 Флорида 39 26 13 57
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 36 22 14 46
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 39 12 27 31
7 Оттава 32 11 21 24
8 Монреаль 38 8 30 21
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 37 26 11 55
2 Сент-Луис 39 23 16 51
3 Нэшвилл 41 24 17 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 35 17 18 40
6 Даллас 36 18 18 38
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 38 10 28 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 23 17 48
2 Лос-Анджелес 40 20 20 45
3 Анахайм 42 19 23 45
4 Сан-Хосе 40 21 19 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 39 18 21 39
7 Эдмонтон 35 18 17 38
8 Сиэтл 38 11 27 26
Результаты / календарь
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Баффало – Даллас
 - : -
21.01 03:00
Бостон – Вашингтон
 - : -
21.01 03:00
Питтсбург – Оттава
 - : -
21.01 03:00
Филадельфия – Коламбус
 - : -
21.01 04:00
Нэшвилл – Виннипег
 - : -
21.01 05:00
Эдмонтон – Флорида
 - : -
21.01 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 - : -
21.01 06:00
Вегас – Монреаль
 - : -
21.01 06:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 40 55
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 40 27
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 40 25
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 26 2.03
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 24 2.03
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 30 2.08
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