Кузнецов забросил 13-ю шайбу в сезоне. Видео

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». На 5-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов.

Для 29-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 13-й в текущем сезоне.