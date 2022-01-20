НХЛ, расписание и результаты матчей 21 января: «Бостон» против «Вашингтона» Овечкина и другие игры

В ночь с 20-е на 21 января пройдет большой игровой день в регулярном чемпионате НХЛ. «Бостон» проведет матч против «Вашингтона» и другие встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат (время — московское):

03.00. «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз»

03.00. «Баффало Сэйбрз» — «Даллас Старз»

03.00. «Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джэкетс»

03.00. «Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз»

04.00. «Нэшвилл Предаторз» — «Виннипег Джетс»

05.00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз»

05.30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш»

06.00. «Сиэтл» — «Сан-Хосе Шаркс»

06.00. «Вегас Голден Найтс» — «Монреаль Канадиенс»

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //

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