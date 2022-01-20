НХЛ, расписание и результаты матчей 21 января: «Бостон» против «Вашингтона» Овечкина и другие игры
В ночь с 20-е на 21 января пройдет большой игровой день в регулярном чемпионате НХЛ. «Бостон» проведет матч против «Вашингтона» и другие встречи.
НХЛ. Регулярный чемпионат (время — московское):
03.00. «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз»
03.00. «Баффало Сэйбрз» — «Даллас Старз»
03.00. «Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джэкетс»
03.00. «Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз»
04.00. «Нэшвилл Предаторз» — «Виннипег Джетс»
05.00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз»
05.30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш»
06.00. «Сиэтл» — «Сан-Хосе Шаркс»
06.00. «Вегас Голден Найтс» — «Монреаль Канадиенс»
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //
Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|40
|26
|14
|56
|2
|Каролина
|36
|26
|10
|54
|3
|Вашингтон
|40
|22
|18
|53
|4
|Питтсбург
|38
|23
|15
|51
|5
|Коламбус
|36
|17
|19
|35
|6
|Филадельфия
|39
|13
|26
|34
|7
|Нью-Джерси
|38
|14
|24
|33
|8
|Айлендерс
|32
|13
|19
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|41
|27
|14
|59
|2
|Флорида
|39
|26
|13
|57
|3
|Торонто
|37
|24
|13
|51
|4
|Бостон
|36
|22
|14
|46
|5
|Детройт
|40
|18
|22
|41
|6
|Баффало
|39
|12
|27
|31
|7
|Оттава
|32
|11
|21
|24
|8
|Монреаль
|38
|8
|30
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|37
|26
|11
|55
|2
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|3
|Нэшвилл
|41
|24
|17
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Виннипег
|35
|17
|18
|40
|6
|Даллас
|36
|18
|18
|38
|7
|Чикаго
|39
|15
|24
|36
|8
|Аризона
|38
|10
|28
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|23
|17
|48
|2
|Лос-Анджелес
|40
|20
|20
|45
|3
|Анахайм
|42
|19
|23
|45
|4
|Сан-Хосе
|40
|21
|19
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|39
|18
|21
|39
|7
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|8
|Сиэтл
|38
|11
|27
|26
|20.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Аризона
|1 : 4
|20.01
|03:30
|
Рейнджерс – Торонто
|6 : 3
|20.01
|06:00
|
Анахайм – Колорадо
|0 : 2
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|27
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|40
|25
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|26
|2.03
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|24
|2.03
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|30
|2.08