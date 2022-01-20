Форвард «Рейнджерс» Ривз признан первой звездой дня в НХЛ за дубль в матче с «Торонто»
Нападающий «Рейнджерс» Райан Ривз признан первой звездой дня в НХЛ.
Форвард отличился дублем в матче регулярного чемпионата против «Торонто» (6:3).
Вторая звезда дня — защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, на счету которого 2 гола и 1 результативная передача в игре с «Торонто».
Третья звезда — вратарь «Колорадо» Павел Францоуз, отразивший все 34 броска по своим воротам в матче с «Анахаймом» (2:0).
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|Вашингтон
|40
|22
|18
|53
|4
|Питтсбург
|38
|23
|15
|51
|5
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|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|37
|26
|11
|55
|2
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|3
|Нэшвилл
|41
|24
|17
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Виннипег
|35
|17
|18
|40
|6
|Даллас
|36
|18
|18
|38
|7
|Чикаго
|39
|15
|24
|36
|8
|Аризона
|38
|10
|28
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|23
|17
|48
|2
|Лос-Анджелес
|40
|20
|20
|45
|3
|Анахайм
|42
|19
|23
|45
|4
|Сан-Хосе
|40
|21
|19
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|39
|18
|21
|39
|7
|Эдмонтон
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|18
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|38
|8
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25.01
|20.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Аризона
|1 : 4
|20.01
|03:30
|
Рейнджерс – Торонто
|6 : 3
|20.01
|06:00
|
Анахайм – Колорадо
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|27
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|40
|25
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|26
|2.03
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|24
|2.03
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|30
|2.08
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