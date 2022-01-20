Форвард «Рейнджерс» Ривз признан первой звездой дня в НХЛ за дубль в матче с «Торонто»

Нападающий «Рейнджерс» Райан Ривз признан первой звездой дня в НХЛ.

Форвард отличился дублем в матче регулярного чемпионата против «Торонто» (6:3).

Вторая звезда дня — защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, на счету которого 2 гола и 1 результативная передача в игре с «Торонто».

Третья звезда — вратарь «Колорадо» Павел Францоуз, отразивший все 34 броска по своим воротам в матче с «Анахаймом» (2:0).