Кузнецов высказался об игре «Вашингтона» без Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов 25 апреля прокомментировал победу в регулярном сезоне НХЛ в матче против «Айлендерс» (6:3) и отсутствии капитана Александра Овечкина из-за травмы.

«Если у нас не было сегодня игрока уровня Овечкина, то команда должна перестроиться и сделать шаг вперед. Да, без него трудно действовать на площадке, из-за этого, наверное, у нас была дополнительная мотивация сыграть сегодня как можно лучше. Я рад, что выполнили задачу с «Айлендерс», — цитирует Кузнецова журналист Том Гулитти на своей странице в Twitter.

Kuznetsov: «If we're missing a player like Alex, we have to step up. It's tough playing without him and I think that's why we elevate our game today and use it as motivation because we want to be happy and we going to make sure that we execute.»