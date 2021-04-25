Три очка Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Айлендерс»
04:32
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 6:3.
В составе столичного клуба отличились дубль оформил Даниэль Спронг, еще по шайбе забросили Гарнет Хэтэуэй, Ти Джей Оши, Ник Дауд и Евгений Кузнецов, набравший 3 очка. «Островитяне» ответили точными бросками Энтони Бовилье, Адама Пелеча и Жана-Габриэля Пажо. Российские вратари Илья Сорокин и Илья Самсонов отразили 24 и 21 бросок соответственно.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч из-за повреждения.
После этого матча «Вашингтон» с 66 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Айлендерс» с 63 очками — на третьей строчке.
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