Кузнецов сегодня не тренировался с «Вашингтоном», у него травма верхней части тела
Сегодня «Вашингтон» провел тренировку, в которой не участвовал российский форвард Евгений Кузнецов. Об этом в своем Twitter сообщил американский журналист Том Гулитти.
Capitals practice today with no Kuznetsov— Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) February 11, 2020
Ovechkin-Backstrom-Wilson
Vrana-Eller-Oshie
Hagelin-Boyd-Panik
Leipsic-Dowd-Hathaway
Kempny-Carlson
Orlov-Jensen
Gudas-Siegenthaler
Holtby
Samsonov
Журналист также сообщил, что у россиянина травма верхней части тела, и клуб будет следить его состоянием здоровья. О сроке восстановления не сообщается.
27-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Айлендерс» (3:5). Он травмировался после столкновения с Лео Комаровым. Хоккеист сразу же покинул площадку и больше не появлялся на льду.
На счету Кузнецова 46 (19+27) очков в 53 матчах текущего сезона.