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Кузнецов сегодня не тренировался с «Вашингтоном», у него травма верхней части тела

19:53
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Сегодня «Вашингтон» провел тренировку, в которой не участвовал российский форвард Евгений Кузнецов. Об этом в своем Twitter сообщил американский журналист Том Гулитти.

Журналист также сообщил, что у россиянина травма верхней части тела, и клуб будет следить его состоянием здоровья. О сроке восстановления не сообщается.

27-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Айлендерс» (3:5). Он травмировался после столкновения с Лео Комаровым. Хоккеист сразу же покинул площадку и больше не появлялся на льду.

На счету Кузнецова 46 (19+27) очков в 53 матчах текущего сезона.

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