Кузнецов сегодня не тренировался с «Вашингтоном», у него травма верхней части тела

Сегодня «Вашингтон» провел тренировку, в которой не участвовал российский форвард Евгений Кузнецов. Об этом в своем Twitter сообщил американский журналист Том Гулитти.

Capitals practice today with no Kuznetsov



Ovechkin-Backstrom-Wilson

Vrana-Eller-Oshie

Hagelin-Boyd-Panik

Leipsic-Dowd-Hathaway



Kempny-Carlson

Orlov-Jensen

Gudas-Siegenthaler



Holtby

Samsonov — Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) February 11, 2020

Журналист также сообщил, что у россиянина травма верхней части тела, и клуб будет следить его состоянием здоровья. О сроке восстановления не сообщается.

27-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Айлендерс» (3:5). Он травмировался после столкновения с Лео Комаровым. Хоккеист сразу же покинул площадку и больше не появлялся на льду.

На счету Кузнецова 46 (19+27) очков в 53 матчах текущего сезона.