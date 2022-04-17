Кузнецов сделал 50 результативных передач за сезон в четвертый раз в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Для 29-летнего россиянина это 50-я передача за сезон. Он сделал 50 или более ассистов в четвертый раз в НХЛ. Кузнецов стал одним из шести игроков в истории франшизы, достигших этой отметки столько раз.

На данный момент на счету Кузнецова 73 (23+50) очка в 72 матчах сезона.