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Сегодня, 03:59

Капризов: «100 очков за сезон? Я не знаю, посмотрим»

Капризов прокомментировал поражение «Миннесоты» от «Сент-Луиса»
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (5:6 ОТ).

«Спасибо за поздравления с 43-й шайбой. Обидно проигрывать такие игры, когда делаешь такой камбэк. Мы начали играть в свою игру, в правильный хоккей, поэтому пошли голы. Не хочется далеко загадывать, надеюсь, в плей-офф у нас будет получаться выигрывать такие матчи. Наберу ли я 100 очков за сезон? Я не знаю. Посмотрим», — приводит слова Капризова пресс-служба клуба.

В этом матче Капризов забросил 43-ю шайбу и установил новый рекорд «Миннесоты» по голам за сезон.

После этого матча «Сент-Луис» со 100 очками занимает второе место в Западной конференции, «Миннесота» с 99 очками — на четвертой строчке.

Форвард &laquo;Миннесоты&raquo; Кирилл Капризов атакует ворота в&nbsp;матче с &laquo;Сент-Луисом&raquo; (5:6 ОТ) 16&nbsp;апреля в&nbsp;Сент-Луисе. Капризов побил исторический рекорд клуба! Но русские из «Сент-Луиса» помешали ему победить

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 75 48 27 104
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 74 35 39 79
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 74 53 21 112
2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 74 45 29 98
4 Бостон 75 46 29 97
5 Детройт 75 29 46 68
6 Баффало 76 27 49 65
7 Оттава 74 28 46 62
8 Монреаль 75 20 55 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Сент-Луис 75 45 30 100
3 Миннесота 74 46 28 99
4 Нэшвилл 75 43 32 91
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 75 35 40 81
7 Чикаго 75 25 50 61
8 Аризона 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 74 45 29 99
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 76 41 35 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 73 29 44 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
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Баффало – Филадельфия
 - : -
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Монреаль – Вашингтон
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Оттава – Торонто
 - : -
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Тампа-Бэй – Виннипег
 - : -
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Колорадо – Каролина
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Калгари – Аризона
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Сиэтл – Нью-Джерси
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Лос-Анджелес – Коламбус
 - : -
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Детройт – Флорида
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Флорида

 74 108
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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И Г
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Остон Мэттьюс

Торонто

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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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