Капризов: «100 очков за сезон? Я не знаю, посмотрим»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (5:6 ОТ).

«Спасибо за поздравления с 43-й шайбой. Обидно проигрывать такие игры, когда делаешь такой камбэк. Мы начали играть в свою игру, в правильный хоккей, поэтому пошли голы. Не хочется далеко загадывать, надеюсь, в плей-офф у нас будет получаться выигрывать такие матчи. Наберу ли я 100 очков за сезон? Я не знаю. Посмотрим», — приводит слова Капризова пресс-служба клуба.

В этом матче Капризов забросил 43-ю шайбу и установил новый рекорд «Миннесоты» по голам за сезон.

После этого матча «Сент-Луис» со 100 очками занимает второе место в Западной конференции, «Миннесота» с 99 очками — на четвертой строчке.