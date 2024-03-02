Тарасенко — о поражении от «Аризоны»: «Оттава» должна найти способ начинать матчи лучше»

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Аризоны» (3:5).

Форвард забросил 1 шайбу и сделал результативную передачу.

«Мы должны найти способ начинать матчи лучше. В некоторых играх у тебя получается сделать камбэк, и тогда все хорошо, но такое будет происходить не всегда», — сказал Тарасенко журналистам после матча.

В нынешнем сезоне 32-летний Тарасенко провел 56 матчей, в которых набрал 40 (16+24) очков.

«Оттава» занимает 15-е место в Восточной конференции, набрав 53 очка в 58 играх.