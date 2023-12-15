Кузнецов пропустит матч «Вашингтона» с «Филадельфией»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии», сообщает пресс-служба «Кэпиталз».

31-летний россиянин не сможет выйти на лед из-за болезни.

В сезоне-2023/24 Кузнецов набрал 11 (5+6) очков в 22 играх.

Матч «Филадельфия» — «Вашингтон» состоится в пятницу, 15 декабря и начнется в 3.00 по московскому времени.