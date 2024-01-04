Кузнецов признан третьей звездой матча «Вашингтон» — «Нью-Джерси»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Нью-Джерси» (3:6).

Третьей звездой встречи признан российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов. На счету 31-летнего россиянина одна заброшенная шайба и одна результативная передача.

Второй звездой стал нападающий «Дэвилз» Доусон Мерсер, который забросил две шайбы. Возглавил тройку форвард Нико Хишир, набравший 3 (2+1) очка в составе победителей.