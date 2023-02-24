Любушкин прокомментировал свой победный гол в овертайме матча с «Тампой»
Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин высказался о своем победном голе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (6:5 ОТ). Для 28-летнего игрока это первый гол за «Сэйбрз».
«Я просто увидел свободную зону и хотел проскочить как можно быстрее. Я видел, что у меня есть немного времени, и я просто попытался забить. Я рад, что команда победила, это важнее меня. Мы сейчас пытаемся попасть в плей-офф», — приводит слова Любушкина сайт НХЛ.
«Баффало» набрал 62 очка и идет на 11-й строчке в Восточной конференции.
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