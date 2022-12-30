Шайфли оформил 7-й хет-трик в истории франшизы «Виннипега» — он уступает лишь Ковальчуку и Лайне

«Виннипег» дома обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе «Джетс» три гола на счету Марка Шайфли. Это седьмой хет-трик форварда в истории франшизы (с учетом достижений «Атланты»).

По их количеству Шайфли уступает только Илье Ковальчуку (11) и Патрику Лайне (8).