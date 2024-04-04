Кудашов рассказал, что следит за игрой Овечкина и «Вашингтона» в НХЛ

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов признался, что следит за игрой «Вашингтона» и капитана команды Александра Овечкина в НХЛ.

«За НХЛ по возможности я следил во время сезона, слежу и сейчас, учитывая, что появилось чуть больше времени, чтобы полноценно смотреть игры — не кусками, а целиком. За Александром, естественно, слежу. Больше того, когда у него была пауза и он был в Дубае, он сказал, что незачем о нем переживать, что он начнет забивать, и сдержал свое слово.

Конечно, мы общаемся. А за «Вашингтоном», если быть честным, слежу, переживаю, чтобы они попали в плей-офф. Но их игру я так много не смотрю», — цитирует Кудашова ТАСС.

Кудашов и Овечкин вместе играли за «Динамо» с 2001 по 2004 год.

«Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 74 матчах.