Каменский назвал качества Кучерова, помогающие ему набирать очки в НХЛ

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил, что форвард «Тампы» Никита Кучеров отличается хорошим игровым мышлением, что помогает ему быть одним из самых результативных хоккеистов НХЛ.

В гостевом матче с «Торонто» (4:1) Кучеров отдал три голевые передачи и установил рекорд среди россиян по очкам за один регулярный сезон в НХЛ. Он набрал 130 очков (42 гола + 88 голевых передач) в 74 матчах. Предыдущий рекорд также принадлежал Кучерову, в сезоне-2018/19 он набрал 128 очков, превзойдя достижение Александра Могильного (127).

«Никита здорово читает игру, у него очень быстрое игровое мышление, умеет и любит забивать, настоящий нападающий. Он игровик — любит и отдавать, и забивать, получает от этого большое удовольствие», — цитирует Каменского ТАСС.

Кучеров возглавляет гонку бомбардиров в текущем сезоне, ближайшим преследователем россиянина является канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, набравший 127 (47+80) очков в 75 матча