Кучеров забросил третью шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувер». Счет после двух периодов — 3:2.

На 17-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Никита Кучеров. Для 30-летнего россиянина это третья шайба в сезоне.