Кучеров забросил шайбу "Бостону" и превзошел достижение Федорова

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона". Он в третьем периоде сравнял счет - 4:4.
Этот гол стал для Кучерова 38-м в сезоне. Всего на его счету 121 (38+83) очко.
Форвард "Лайтнинг" превзошел достижение Сергея Федорова по очкам за один сезон. Кучеров вышел на второе место среди российских игроков по этому показателю. Лучшим является Александр Могильный, который в сезоне-1992/93 набрал 127 очков.
#MARCH25 #BOSvsTBL 3rd period– John Smith (@NJviDs) 26 марта 2019 г.
Ain't nobody stopping this.
Kucherov ties it 4-4 pic.twitter.com/xmJbHg15vg
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