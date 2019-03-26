Кучеров забросил шайбу "Бостону" и превзошел достижение Федорова

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона". Он в третьем периоде сравнял счет - 4:4.

Этот гол стал для Кучерова 38-м в сезоне. Всего на его счету 121 (38+83) очко.

Форвард "Лайтнинг" превзошел достижение Сергея Федорова по очкам за один сезон. Кучеров вышел на второе место среди российских игроков по этому показателю. Лучшим является Александр Могильный, который в сезоне-1992/93 набрал 127 очков.