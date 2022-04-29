Кучеров забросил 25-ю шайбу в этом сезоне

«Тампа» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Счет стал — 1-1.

На 11-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Никита Кучеров. Он реализовал большинство «Лайтнинг».

Для 28-летнего россиянина эта шайба стала 25-й в этом сезоне.