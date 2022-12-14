Кучеров забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ. Позже автора гола изменили

«Тампа» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

На 2-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Никита Кучеров. Для него эта шайба стала 12-й в текущем сезоне.

Позже протокол матча НХЛ был изменен: автором гола стал Айан Кол, а на Кучерова записали голевую передачу.