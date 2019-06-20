Кучеров — второй обладатель "Харт Трофи" в истории "Тампы"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров, признанный самым ценным игроком сезона-2018/19 в НХЛ, стал вторым хоккеистом в истории клуба, кому удалось завоевать "Харт Трофи". В сезоне-2003/04 этот трофей получил нападающий Мартин Сен-Луи.
Кучеров получил 164 первых места из 171 в опросе для определения победителя.
Вторым стал капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби (739 очков), третьим – капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид (465).
Напомним, Кучеров набрал 128 (41+87) очков. Он выиграл по итогам сезона также "Арт Росс Трофи" и "Тед Линдсей Эворд".
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