Кучеров в матче с «Вегасом» забросил 26-ю шайбу в сезоне
Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:4 ОТ).
29-летний россиянин забросил шайбу на 58-й минуте и сделал счет 2:3.
В текущем сезоне Кучеров провел 65 матчей, в которых набрал 94 (26+68) очка.
Положение команд
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Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
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|О
|1
|Каролина
|63
|43
|20
|94
|2
|Нью-Джерси
|64
|42
|22
|90
|3
|Рейнджерс
|64
|36
|28
|81
|4
|Айлендерс
|67
|34
|33
|76
|5
|Питтсбург
|64
|32
|32
|74
|6
|Вашингтон
|66
|31
|35
|69
|7
|Филадельфия
|65
|24
|41
|59
|8
|Коламбус
|64
|20
|44
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|63
|49
|14
|103
|2
|Торонто
|64
|39
|25
|86
|3
|Тампа-Бэй
|65
|38
|27
|82
|4
|Флорида
|65
|32
|33
|70
|5
|Оттава
|63
|32
|31
|68
|6
|Баффало
|64
|32
|32
|68
|7
|Детройт
|64
|29
|35
|67
|8
|Монреаль
|65
|26
|39
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|65
|35
|30
|83
|2
|Миннесота
|65
|37
|28
|81
|3
|Колорадо
|62
|35
|27
|76
|4
|Виннипег
|65
|36
|29
|75
|5
|Нэшвилл
|61
|31
|30
|69
|6
|Сент-Луис
|64
|28
|36
|61
|7
|Аризона
|64
|22
|42
|54
|8
|Чикаго
|64
|22
|42
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|65
|39
|26
|84
|2
|Лос-Анджелес
|65
|37
|28
|82
|3
|Сиэтл
|64
|37
|27
|80
|4
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|80
|5
|Калгари
|65
|29
|36
|71
|6
|Ванкувер
|64
|27
|37
|59
|7
|Анахайм
|65
|21
|44
|51
|8
|Сан-Хосе
|66
|19
|47
|50
Результаты / календарь
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
|10.03
|03:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|3 : 4 Б
|10.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 10
|10.03
|03:00
|
Каролина – Филадельфия
|1 : 0
|10.03
|03:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|10.03
|03:30
|
Бостон – Эдмонтон
|2 : 3
|10.03
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|4 : 2
|10.03
|05:00
|
Аризона – Нэшвилл
|- : -
|10.03
|05:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|- : -
|10.03
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|97
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|65
|94
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|63
|45
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|64
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|20
|2.21
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