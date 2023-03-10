«Эдмонтон» прервал 10-матчевую победную серию «Бостона»

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«Эдмонтон» одержал победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Ойлерз» прервали 10-матчевую победную серию «Брюинз».

Российский защитник Дмитрий Орлов сыграл 19 минут 17 секунд и отметился двумя бросками по воротам соперника.

«Бостон» лидирует в Восточной конференции — 103 очка. «Эдмонтон» располагается на 6-й строчке в Западной конференции — 80 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Эдмонтон» — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Голы: Маршан — 20 (Пастрняк, Карло), 3:51 — 1:0. Пастрняк — 45 (Крейчи), 19:59 — 2:0. Бушар — 4 (Янмарк), 30:44 — 2:1. Маклеод — 11 (Шор), 46:08 — 2:2. Нерс — 7 (Сиси, Драйзайтль), 55:11 — 2:3.

Вратари: Суэймен — Скиннер.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 28 (10+8+10) — 22 (5+8+9).

Наши: Орлов (19.17/2/0) — -.

10 марта. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.