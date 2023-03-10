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Сегодня, 06:07

«Эдмонтон» прервал 10-матчевую победную серию «Бостона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» одержал победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Ойлерз» прервали 10-матчевую победную серию «Брюинз».

Российский защитник Дмитрий Орлов сыграл 19 минут 17 секунд и отметился двумя бросками по воротам соперника.

«Бостон» лидирует в Восточной конференции — 103 очка. «Эдмонтон» располагается на 6-й строчке в Западной конференции — 80 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Эдмонтон» — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Голы: Маршан — 20 (Пастрняк, Карло), 3:51 — 1:0. Пастрняк — 45 (Крейчи), 19:59 — 2:0. Бушар — 4 (Янмарк), 30:44 — 2:1. Маклеод — 11 (Шор), 46:08 — 2:2. Нерс — 7 (Сиси, Драйзайтль), 55:11 — 2:3.

Вратари: Суэймен — Скиннер.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 28 (10+8+10) — 22 (5+8+9).

Наши: Орлов (19.17/2/0) — -.

10 марта. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 63 43 20 94
2 Нью-Джерси 64 42 22 90
3 Рейнджерс 64 36 28 81
4 Айлендерс 67 34 33 76
5 Питтсбург 64 32 32 74
6 Вашингтон 66 31 35 69
7 Филадельфия 65 24 41 59
8 Коламбус 64 20 44 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 63 49 14 103
2 Торонто 64 39 25 86
3 Тампа-Бэй 65 38 27 82
4 Флорида 65 32 33 70
5 Оттава 63 32 31 68
6 Баффало 64 32 32 68
7 Детройт 64 29 35 67
8 Монреаль 65 26 39 58
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 65 35 30 83
2 Миннесота 65 37 28 81
3 Колорадо 62 35 27 76
4 Виннипег 65 36 29 75
5 Нэшвилл 61 31 30 69
6 Сент-Луис 64 28 36 61
7 Аризона 64 22 42 54
8 Чикаго 64 22 42 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 65 39 26 84
2 Лос-Анджелес 65 37 28 82
3 Сиэтл 64 37 27 80
4 Эдмонтон 66 36 30 80
5 Калгари 65 29 36 71
6 Ванкувер 64 27 37 59
7 Анахайм 65 21 44 51
8 Сан-Хосе 66 19 47 50
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10.03 03:00
Питтсбург – Айлендерс
3 : 4 ОТ
10.03 03:00
Монреаль – Рейнджерс
3 : 4 Б
10.03 03:00
Тампа-Бэй – Вегас
 3 : 4 ОТ
10.03 03:00
Баффало – Даллас
 4 : 10
10.03 03:00
Каролина – Филадельфия
 1 : 0
10.03 03:00
Вашингтон – Нью-Джерси
 2 : 3 Б
10.03 03:30
Бостон – Эдмонтон
 2 : 3
10.03 04:00
Сент-Луис – Сан-Хосе
 4 : 2
10.03 05:00
Аризона – Нэшвилл
 - : -
10.03 05:00
Колорадо – Лос-Анджелес
 - : -
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Сиэтл – Оттава
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 66 124
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 64 97
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 65 94
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 66 54
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 63 45
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

64 42
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 39 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 30 1.88
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

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