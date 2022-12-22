Кучеров в матче с «Детройтом» забросил 13-ю шайбу в сезоне

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:7).

29-летний россиянин забросил шайбу на 57-й минуте и сделал счет 4:5. Также на его счету результативная передача в этой встрече.

В текущем сезоне Кучеров провел 32 матча, в которых набрал 49 (13+36) очков.