Кучеров стал третьей звездой матча с «Детройтом»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

Россиянин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

Первой звездой стал форвард «Детройта» Дилан Ларкин, у которого 2 гола и результативная передача. Вторая звезда — его одноклубник Майкл Расмуссен с 2 шайбами и 2 голевыми пасами.