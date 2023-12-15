«Ванкувер» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» дома обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Ванкувер» одержал 4-ю победу подряд. «Кэнакс» с 41 очком занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Флорида» с 36 очками занимает 4-е место в таблице «Востока».

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