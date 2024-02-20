Капризов стал третьим россиянином, набравшим шесть очков в одном матче НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 6 (3+3) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (10:7).

Таким образом, 26-летний хоккеист стал третьим россиянином, который набрал 6 очков в одном матче НХЛ. Ранее это удавалось Сергею Макарову (сезон-1989/90) и Никите Кучерову (сезон-2023/24).

Капризов выступает в НХЛ с 2020 года. По итогам сезона россиянин получил «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги.

В текущем сезоне Капризов провел 48 матчей в НХЛ, набрав 57 (23+34) очков.