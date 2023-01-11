Кучеров признан первой звездой матча «Тампы» с «Коламбусом», Наместников — третья звезда

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (6:3).

Форвард сделал дубль и отдал две результативных передачи.

Еще один российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников стал третьей звездой, у него одна шайба.

Вторая звезда — защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман, у которого две голевых передачи.