Кучеров получил повреждение в матче с «Бостоном»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил повреждение в середине второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (5:4 ОТ).

Из-за травмы хоккеист едва не пропустил оставшуюся часть встречи. Он вернулся на лед только в третьем периоде.

В текущем сезоне 30-летний Кучеров провел 18 матчей в НХЛ и набрал 28 (13+15) очков.

«Тампа» на данный момент с 22 очками в 19 играх занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.