«Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе» и вышел на второе место на «Западе» в НХЛ

«Ванкувер» дома одержал победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

За «Кэнакс» голы забили Куинн Хьюз, Сэм Лафферти и Джей Ти Миллер. Единственную шайбу за «Шаркс» забросил Томаш Гертл.

После этой игры «Ванкувер» вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков за 19 игр. «Сан-Хосе» располагается на последней строчке с 7 очками в 18 встречах.