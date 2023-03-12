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Сегодня, 10:12

Кучеров набрал очки в 24-м домашнем матче «Тампы» подряд. Это лучшая серия в НХЛ с 2000 года

Виктория Кравченко
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий Никита Кучеров набрал очки в 24-м домашнем матче «Тампы» подряд. Это лучшая серия в НХЛ с 2000 года.

Ранее «Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 3:1. Кучеров отметился результативной передачей.

В сезоне-2000/01 Джо Сакик набирал очки в 23 подряд домашних играх «Колорадо» — с декабря 2000 года по апрель 2001.

В этом сезоне в активе россиянина 95 (26+69) очков в 66 играх. Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров.

Джо Сакик
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 64 43 21 94
2 Нью-Джерси 65 43 22 92
3 Рейнджерс 65 37 28 83
4 Питтсбург 65 33 32 76
5 Айлендерс 68 34 34 76
6 Вашингтон 67 32 35 71
7 Филадельфия 66 24 42 59
8 Коламбус 65 20 45 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 64 50 14 105
2 Торонто 65 40 25 88
3 Тампа-Бэй 66 39 27 84
4 Флорида 67 33 34 73
5 Оттава 65 33 32 70
6 Баффало 65 32 33 69
7 Детройт 65 29 36 67
8 Монреаль 66 26 40 58
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 66 36 30 85
2 Миннесота 66 38 28 83
3 Колорадо 64 36 28 78
4 Виннипег 66 37 29 77
5 Нэшвилл 63 32 31 71
6 Сент-Луис 65 29 36 63
7 Аризона 66 23 43 57
8 Чикаго 66 22 44 50
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 66 40 26 86
2 Лос-Анджелес 67 38 29 85
3 Сиэтл 66 37 29 81
4 Эдмонтон 67 36 31 80
5 Калгари 66 29 37 71
6 Ванкувер 65 28 37 61
7 Анахайм 66 22 44 53
8 Сан-Хосе 67 19 48 50
Результаты / календарь
2.03
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17.03
12.03 01:00
Баффало – Рейнджерс
1 : 2 ОТ
12.03 02:00
Колорадо – Аризона
 3 : 2 ОТ
12.03 03:00
Торонто – Эдмонтон
 7 : 4
12.03 03:00
Тампа-Бэй – Чикаго
 3 : 1
12.03 03:00
Флорида – Виннипег
 4 : 5 ОТ
12.03 03:00
Каролина – Вегас
 0 : 4
12.03 03:00
Коламбус – Сент-Луис
 2 : 5
12.03 03:00
Монреаль – Нью-Джерси
 1 : 3
12.03 03:30
Айлендерс – Вашингтон
 1 : 5
12.03 06:00
Сиэтл – Даллас
 3 : 4 ОТ
12.03 06:00
Ванкувер – Оттава
 5 : 2
12.03 06:30
Сан-Хосе – Миннесота
 2 : 5
12.03 06:30
Лос-Анджелес – Нэшвилл
 1 : 2 Б
12.03 20:30
Детройт – Бостон
 - : -
12.03 23:00
Питтсбург – Рейнджерс
- : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 67 127
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 98
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 66 95
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 67 55
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 64 45
Брэйден Пойнт

Брэйден Пойнт

Тампа-Бэй

 66 43
И КН
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 30 1.88
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 40 1.89
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 20 2.21
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