Кучеров набрал очки в 24-м домашнем матче «Тампы» подряд. Это лучшая серия в НХЛ с 2000 года

Российский нападающий Никита Кучеров набрал очки в 24-м домашнем матче «Тампы» подряд. Это лучшая серия в НХЛ с 2000 года.

Ранее «Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 3:1. Кучеров отметился результативной передачей.

В сезоне-2000/01 Джо Сакик набирал очки в 23 подряд домашних играх «Колорадо» — с декабря 2000 года по апрель 2001.

В этом сезоне в активе россиянина 95 (26+69) очков в 66 играх. Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров.