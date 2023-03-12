Салливан одержал 400-ю победу в НХЛ в качестве тренера

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 5:1.

Таким образом, главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан одержал 400-ю победу в качестве наставника.

Он достиг этой отметки за 736 игр, что является 11-м результатом в истории НХЛ. Лидирует — Джон Купер (400 побед в 659 матчах).

Помимо этого, Салливан стал 40-м тренером с 400 победами в истории НХЛ.