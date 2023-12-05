Кучеров набрал очки в 10-м матче подряд и повторил рекорд «Тампы» по результативной серии

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

Таким образом, 30-летний россиянин продлил результативную серию до 10 матчей и повторил рекорд франшизы. Ранее такое удавалось Брэду Ричардсу (сезон-2005/06) и Мартену Сан-Луи (2006/07 и 2009/10).

На данный момент на счету Кучерова 42 (16+26) очка в 25 матчах сезона.