Овечкин забил в 6-м матче НХЛ подряд

«Вашингтон» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». На 9-й минуте третьего периода счет стал 3:4.

Шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал 14-м в текущем сезоне.

Теперь на счету 38-летнего Овечкина 836 голов за всю карьеру в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, отставая от Уэйна Гретцки на 58 шайб.