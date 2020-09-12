Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поднялся в списке самых результативных игроков команды в плей-офф НХЛ.

Россиянин отметился результативной передачей в матче против «Айлендерс» (3:5) и набрал 23-е очко в плей-офф нынешнего сезона, благодаря чему вышел на третье место по количеству очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Рекорд принадлежит нападающему Брэду Ричардсу (26 очков, сезон-2003/04), второй результат — у Мартена Сен-Луи (24 очка, сезон-2003/04).

Кучеров делит третье место с Тайлером Джонсоном (2014/15) и Брейденом Пойнтом (2019/20).