Кучеров - главный претендент на "Харт Трофи" по версии сайта НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров лидирует в списке кандидатов на приз самому ценному игроку ("Харт Трофи") по версии авторов официального сайта НХЛ. 21 автор называл по 5 кандидатов (распределение очков 5-4-3-2-1).

На данный момент Кучеров лидирует в гонке бомбардиров – у него 95 очков.

Второе место в голосовании занимает форвард Джонни Годро из "Калгари". Третье – нападающий "Чикаго" Патрик Кейн.

В первую шестерку тауже попали капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.