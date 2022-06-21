Фетисов считает, что четвертый матч в финальной серии Кубка Стэнли будет интересным

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Тампы-Бэй» над «Колорадо» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (6:2).

«В этой серии встречаются сильнейшие команды, поэтому невозможно ничего предсказать. Мотивации хватает у обеих команд. Третий матч был очень важен для понимания, что происходит. Следующая игра будет тоже очень интересной. С психологией у всех все хорошо, поэтому не думаю, что могут быть с этим проблемы», — сказал Фетисов «СЭ».

«Тампа» одержала первую победу в финале против «Колорадо». «Лайтнинг» уступают в серии со счетом 1-2.

Четвертый матч серии состоится в четверг, 23 июня. Начало — в 03.00 мск.