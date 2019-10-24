Кросби вышел на 40-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:3). Для него это набранное очко стало 1230-м (450+780) в карьере.

Таким образом, 32-летний канадец вышел на 40-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ, обойдя Норма Улльмана (1229 очков). Следующим, кого может обойти Кросби, является Фил Хаусли, в активе которого 1232 результативных балла. Ближайший преследователь Кросби из действующих игроков — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который отстает от игрока «Питтсбурга» на 7 очков.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков