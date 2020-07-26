Кросби намерен сыграть в первом матче после возобновления сезона

Нападающий Сидни Кросби намерен принять участие в контрольном матче «Питтсбурга» перед первой субботней встречей в рамках квалификации Кубка Стэнли.

Надеюсь, что я проведу ледовую тренировку с командой в понедельник, а во вторник, при идеальном стечении обстоятельств, сыграю в матче. Если нет, то буду идти день за днем. Но я рассчитываю принять участие в игре, — цитирует Кросби сайт НХЛ. — Конечно, хотелось бы больше поиграть в двусторонках и почувствовать игровые ситуации. Но в то же время хорошо, что мне удалось сейчас провести на льду приличное количество времени. Я покатался сам и не считаю, что мне нужна еще неделя. В общем, я двигаюсь в правильном направлении. Так что надеюсь принять участие в контрольной игре.