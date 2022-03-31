Крайдер повторил рекорд Ягра по числу голов в большинстве за «Рейнджерс» в одном сезоне

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер реализовал большинство в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:4 ОТ).

Крайдер забросил свою 24-ю шайбу в сезоне при численном преимуществе и повторил клубный рекорд, установленный Яромиром Ягром в сезоне-2005/06.

Всего на счету Крайдера 46 шайб в 68 матчах этого сезона. Рекорд по числу голов за один сезон в составе «Рейнджерс» принадлежит Яромиру Ягру, он забросил 54 шайбы в сезоне-2005/06.