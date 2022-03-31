Георгиев: «Я провел не лучшую игру, но одноклубники продолжали забивать каждый раз, когда «Детройт» выходил вперед»

Вратарь «Рейнджерс» Георгиев поблагодарил одноклубников за игру в матче с «Детройтом»

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев поблагодарил своих одноклубников за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:4 ОТ).

«Парни сегодня отлично сыграли и выручили меня. Я провел не лучший матч, но ребята продолжали забивать каждый раз, когда соперник выходил вперед», — приводит журналист Винс Меркольяно слова Георгиева.

В матче с «Детройтом» Георгиев отразил 22 из 26 бросков по своим воротам.