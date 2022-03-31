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Сегодня, 06:47

Георгиев: «Я провел не лучшую игру, но одноклубники продолжали забивать каждый раз, когда «Детройт» выходил вперед»

Вратарь «Рейнджерс» Георгиев поблагодарил одноклубников за игру в матче с «Детройтом»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев поблагодарил своих одноклубников за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:4 ОТ).

«Парни сегодня отлично сыграли и выручили меня. Я провел не лучший матч, но ребята продолжали забивать каждый раз, когда соперник выходил вперед», — приводит журналист Винс Меркольяно слова Георгиева.

В матче с «Детройтом» Георгиев отразил 22 из 26 бросков по своим воротам.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 67 44 23 96
2 Рейнджерс 68 44 24 93
3 Питтсбург 68 40 28 90
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Коламбус 67 32 35 69
6 Айлендерс 65 29 36 67
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 67 21 46 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 66 45 21 96
2 Тампа-Бэй 66 42 24 90
3 Торонто 66 42 24 89
4 Бостон 66 41 25 87
5 Детройт 67 26 41 61
6 Баффало 68 24 44 59
7 Оттава 66 23 43 52
8 Монреаль 67 18 49 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 67 47 20 100
2 Миннесота 65 41 24 86
3 Нэшвилл 67 39 28 82
4 Сент-Луис 65 36 29 81
5 Даллас 65 37 28 77
6 Виннипег 68 33 35 76
7 Чикаго 67 24 43 58
8 Аризона 66 20 46 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 66 40 26 88
2 Лос-Анджелес 68 36 32 81
3 Эдмонтон 67 37 30 79
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 68 32 36 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 68 27 41 65
8 Сиэтл 66 21 45 48
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31.03 02:00
Баффало – Виннипег
 2 : 3 Б
31.03 02:30
Детройт – Рейнджерс
4 : 5 ОТ
31.03 04:30
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
31.03 05:00
Аризона – Сан-Хосе
 - : -
31.03 05:00
Ванкувер – Сент-Луис
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 66 98
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 96
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 66 93
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 61 49
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 48
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 68 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 45 2.07
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 52 2.13
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