Кожевников оценил шансы Кучерова побить личные рекорды в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников высказал мнение об успехах российского правого крайнего «Тампа Бэй» Никиты Кучерова в текущем сезоне.

«Кучеров может в нынешнем сезоне побить свои личные рекорды в НХЛ. Судя по тому, как Никита сейчас выглядит, ему это по силам. Самое главное, чтобы Кучерову удалось избежать травм. Тогда он сможет и превзойти свои достижения, и удержать первое место в гонке бомбардиров», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.

На счету 30-летнего Кучерова в нынешнем сезоне 20 шайб и 30 результативных передач в 30 матчах. Он с 50 очками занимает первую позицию среди лучших бомбардиров по системе «гол + пас» и находится на третьем месте в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.