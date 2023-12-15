Тарасова посоветовала Овечкину тренироваться и немного потерпеть

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала совет Александру Овечкину, как прервать рекордную безголовую серию из 11 матчей.

«Не знаю, что бы папа сказал Овечкину. Он бы знал, что подсказать, а я нет. Но я бы ему посоветовала тренироваться и потерпеть немного. Он выдающийся спортсмен, мировая звезда, скоро прервёт свою неудачную серию. Желаю нам видеть и восхищаться его игрой как можно дольше», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Овечкин впервые в карьере не забил в 11 матчах НХЛ подряд. Последнюю шайбу российский игрок забросил 19 ноября в игре с «Коламбусом».

В сезоне-2023/24 капитан «Кэпиталз» сыграл 26 матчей, в которых набрал (5+11) 16 очков.