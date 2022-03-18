Советский хоккеист, двухкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» информацию о том, что Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству вратарей, в ворота которых удавалось забить.

«Он делает свою работу, забивает, и получается это у него прекрасно. Не дай бог ему получить травму. У него есть свои цели. Для начала стать вторым бомбардиром НХЛ, это будет высочайшее достижение. Александр молодец, приносит славу и уважение отечественному хоккею, да и в целом он очень хороший человек», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Овечкин занимает 3-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).