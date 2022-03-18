В «Айлендерс» оценили сейв Сорокина в матче с «Рейнджерс»

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Рейнджерс» со счетом 2:1.

В начале первого периода вратарь «островитян» Илья Сорокин сделал сейв, отразив шайбу в прыжке после броска Артемия Панарина.

«Повесьте это фото в Лувре», — написала пресс-служба «Айлендерс» в Twitter, прикрепив фотографию с сейвом Сорокина.

HANG IT IN THE LOUVRE. pic.twitter.com/RtDG66wvCM — New York Islanders (@NYIslanders) March 18, 2022

Сорокин сделал 29 сейвов и был признан первой звездой матча.