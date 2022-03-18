Клингберг, Хэйс и Макдэвид признаны звездами дня в НХЛ
В ночь на 18 марта завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.
Первой звездой стал защитник «Далласа» Йон Клингберг, который набрал 3 (2+1) очка в матче с «Монреалем» (4:3 ОТ). Второй звездой признан форвард «Филадельфии» Кевин Хэйс с 2 (1+1) очками в игре против «Нэшвилла» (5:4). Третья звезда — форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (6:1).
Отметим, форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (7:2), вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 бросков во встрече с «Рейнджерс» (2:1).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|60
|41
|19
|87
|2
|Питтсбург
|62
|37
|25
|83
|3
|Рейнджерс
|61
|38
|23
|81
|4
|Вашингтон
|62
|34
|28
|78
|5
|Коламбус
|62
|31
|31
|65
|6
|Айлендерс
|58
|25
|33
|59
|7
|Филадельфия
|60
|19
|41
|49
|8
|Нью-Джерси
|61
|22
|39
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|61
|41
|20
|88
|2
|Тампа-Бэй
|60
|39
|21
|84
|3
|Торонто
|61
|39
|22
|83
|4
|Бостон
|61
|37
|24
|79
|5
|Детройт
|61
|25
|36
|57
|6
|Баффало
|61
|20
|41
|48
|7
|Оттава
|60
|21
|39
|47
|8
|Монреаль
|61
|16
|45
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|61
|43
|18
|91
|2
|Сент-Луис
|60
|34
|26
|77
|3
|Миннесота
|59
|35
|24
|74
|4
|Нэшвилл
|61
|35
|26
|74
|5
|Даллас
|59
|33
|26
|69
|6
|Виннипег
|61
|28
|33
|66
|7
|Чикаго
|61
|22
|39
|53
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|60
|37
|23
|81
|2
|Лос-Анджелес
|63
|34
|29
|76
|3
|Эдмонтон
|61
|34
|27
|72
|4
|Вегас
|63
|33
|30
|70
|5
|Ванкувер
|62
|30
|32
|67
|6
|Анахайм
|63
|27
|36
|65
|7
|Сан-Хосе
|60
|26
|34
|60
|8
|Сиэтл
|62
|18
|44
|42
|18.03
|02:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|1 : 2
|18.03
|02:00
|
Коламбус – Вашингтон
|2 : 7
|18.03
|02:00
|
Монреаль – Даллас
|3 : 4 ОТ
|18.03
|02:00
|
Торонто – Каролина
|3 : 2
|18.03
|02:00
|
Филадельфия – Нэшвилл
|5 : 4
|18.03
|03:00
|
Сент-Луис – Питтсбург
|2 : 3 Б
|18.03
|04:00
|
Эдмонтон – Баффало
|6 : 1
|18.03
|05:00
|
Ванкувер – Детройт
|0 : 1
|18.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|3 : 0
|18.03
|05:30
|
Вегас – Флорида
|5 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|87
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|84
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|61
|84
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|61
|40
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|40
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|47
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|40
|2.07
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|29
|2.09