Клингберг, Хэйс и Макдэвид признаны звездами дня в НХЛ

В ночь на 18 марта завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

Первой звездой стал защитник «Далласа» Йон Клингберг, который набрал 3 (2+1) очка в матче с «Монреалем» (4:3 ОТ). Второй звездой признан форвард «Филадельфии» Кевин Хэйс с 2 (1+1) очками в игре против «Нэшвилла» (5:4). Третья звезда — форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (6:1).

Отметим, форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (7:2), вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 бросков во встрече с «Рейнджерс» (2:1).