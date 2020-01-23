Ковальчук считает, что нужно изменить правила серии буллитов в НХЛ

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук считает, что серию буллитов можно изменить.

В настоящее овертаймы в НХЛ представляет собой игру три-на-три плюс вратарь. Игра продолжается на протяжении пяти минут до забитого гола. В серии буллитов сейчас каждый игрок имеет право только на одну попытку.

— Я считаю, что серию буллитов можно изменить. Нужно сделать так, чтобы первые три буллита исполняли три разных парня, но потом они могли бросать снова и снова. Так можно будет создать некое противостояние. Например, Коннор Макдэвид против Патрика Кейна. Они будут бросать друг за другом. Это будет хорошо для фанатов, — приводит журналист Sportsnet Эрик Энгелс слова Ковальчука.