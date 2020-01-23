Ковальчук считает, что нужно изменить правила серии буллитов в НХЛ
Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук считает, что серию буллитов можно изменить.
В настоящее овертаймы в НХЛ представляет собой игру три-на-три плюс вратарь. Игра продолжается на протяжении пяти минут до забитого гола. В серии буллитов сейчас каждый игрок имеет право только на одну попытку.
— Я считаю, что серию буллитов можно изменить. Нужно сделать так, чтобы первые три буллита исполняли три разных парня, но потом они могли бросать снова и снова. Так можно будет создать некое противостояние. Например, Коннор Макдэвид против Патрика Кейна. Они будут бросать друг за другом. Это будет хорошо для фанатов, — приводит журналист Sportsnet Эрик Энгелс слова Ковальчука.
«I think they should change the shootout rule; the first 3 should be diff guys, but then the same guy can go again. That would create that battle of, say, Kane against McDavid. They could go 1 after the other and that would be great for the fans."--Marketing guru, Ilya Kovalchuk— Eric Engels (@EricEngels) January 22, 2020